Cosa c’è stasera in tv

Se vi piacciono i film d’azione di quelli dove si spara davvero tanto ma proprio tanto e la violenza è tanta ma proprio tanta, questa sera siete fortunati perché c’è John Wick. Se non sapete cosa sia ma vi piace il genere, sapete già cosa farete dopo cena, ma se vi piace il genere probabilmente sarà la terza o quarta volta che lo guarderete. Su Rai Uno ci sarà invece una nuova puntata di Romanzo famigliare, che se siete arrivati fin qui non potete certo perdere. Rai Due e Rai Tre: Voyager e Presa Diretta. Canale Cinque: L’isola dei Famosi. Su Rete 4, invece, c’è Schindler’s List. Altre cose non male sono in programma anche su quei canali che frequentate poco, come TV8 che stasera trasmette un film semi-biografico su un famoso maestro di arti marziali cinesi (fu anche l’insegnante di Bruce Lee).

Rai 1

21.25 – Romanzo famigliare: nuovo episodio della nuova fiction della Rai diretta da Francesca Archibugi; con Vittoria Puccini, Guido Caprino, Giancarlo Giannini e Anna Galiena. È un racconto familiare ambientato a Livorno, in buona parte nell’Accademia Navale. La protagonista è la coppia formata da Emma (Vittoria Puccini) e Agostino (Guido Caprino). Lei è figlia del cavalier Liegi (Giancarlo Giannini) e non vede il padre da sedici anni, da quando cioè rimase incinta dopo aver conosciuto il cadetto Agostino, poi diventato comandante e chiamato a insegnare proprio in Accademia.

Come nasce la sigla animata di #RomanzoFamigliare? Ce lo racconta @aaangelicalena che insieme ad Eleonora Gambula e Ivana Gloria ha realizzato la bellissima sigla animata. Appuntamento oggi alle 21.25 su @RaiUno pic.twitter.com/MmvZC707P7 — RaiCom (@Raicomspa) January 29, 2018



Rai2

21.20 – Voyager, ai confini della conoscenza: puntata della nuova serie del programma condotto da Roberto Giacobbo. Stasera, tra le altre cose, si parlerà del cuore.

Appuntamento questa sera alle 21.20 su #Rai2 con una puntata speciale di #Voyager – Ai confini della conoscenza. Con #RobertoGiacobbo alla scoperta delle mille sfaccettature del cuore…vi aspettiamo! pic.twitter.com/KlkXumg5Jm — Voyager Rai2 (@Voyagerai2) January 29, 2018

Rai3

21.15 – Presa Diretta: il programma di approfondimento e inchieste diretto da Riccardo Iacona. Stasera si parlerà di migranti e progetti di cooperazione internazionale.

Siamo andati a vedere come li "AIUTIAMO A CASA LORO”

C’è un progetto di cooperazione internazionale bellissimo che sta dando dei risultati incredibilmente positivi in termini di sviluppo e stabilizzazione dei paesi da cui provengono i migranti.

Questa sera a #PresaDiretta​ #Rai3 pic.twitter.com/6gQ4rVyIi1 — Presa Diretta (@Presa_Diretta) January 29, 2018

Rete 4

21.15 – Schindler’s list: è un film del 1993 diretto da Steven Spielberg, interpretato da Liam Neeson, Ben Kingsley e Ralph Fiennes. È ispirato al romanzo “La lista di Schindler” di Thomas Keneally e racconta la storia vera di Oskar Schindler, che nel 1939, all’inizio della Seconda guerra mondiale, si trasferì a Cracovia, in Polonia, dove acquistò una fabbrica che all’inizio produsse pentole e in seguito munizioni. Nel 1944, quando l’Armata Rossa cominciò ad aprirsi la strada verso Berlino, i nazisti di Cracovia intensificarono i rastrellamenti. Schindler, con il pretesto di non perdere i suoi 1.200 operai, abili specialisti nella produzione di materiale bellico utile alla Germania, riuscì a trasferirli in una fabbrica in Cecoslovacchia, a Brněnec, a nord-est di Praga: e dunque, di fatto, a salvarli.

Canale 5

21.40 – L’isola dei famosi: nuova puntata del reality show in cui un gruppo di persone famose viene lasciato su un’isola deserta a cavarsela da soli e – attività che sembra occupare molto del loro tempo – litigare. L’isola in questione è in Honduras; tra i concorrenti ci sono Bianca Atzei, Alessia Mancini, Nadia Rinaldi, Francesca Cipriani, Giucas Casella, Eva Henger, Francesco Monte e Filippo Nardi. E un altro po’ di persone che sono famose grazie a internet o ad altri reality show (anche se questo tecnicamente è un survival show). La conduttrice è Alessia Marcuzzi.

Weekend deludente? 😟 Confidate in questo lunedì: STASERA vi aspetta una nuova puntata dell’#Isola! 🎉 pic.twitter.com/MZG8XSVgqU — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) January 29, 2018

Italia Uno

21.15 – John Wick: è un film del 2014 con protagonista Keanu Reeves, di cui di recente è uscito un sequel. Reeves interpreta John Wick, un ex assassino che decide di ritirarsi a vita privata ma qualcuno lo fa decisamente arrabbiare e lui si rimette a fare il vecchio lavoro da assassino, in cui è bravissimo. John Wick piacque (ma non tantissimo) e incassò bene (ma non benissimo). John Wick – Capitolo 2 ha già incassato 150 milioni di dollari (quasi il doppio di quelli incassati dal primo) e ai critici è piaciuto abbastanza.

La 7

21.10 – Operazione sottoveste: è la storia di un sottomarino statunitense e del suo equipaggio comandato da Cary Grant. L’ufficiale al dettaglio (il “trova-robe” come viene definito a un certo punto da Grant) è interpretato da Tony Curtis.

Tv 8

21.25 – Ip Man: film quasi-biografico sulla vita di Ip Man, un maestro di arti marziali che tra le altre cose fu anche il maestro di Bruce Lee. È ambientato in Cina e segue tutta la vita avventurosa di Ip Man, che durante l’invasione giapponese del 1937 perse tutta la sua ricchezza e dovette rifarsi una vita.

Iris

21.00 – Il principe del deserto: film del 2011 diretto da Jean-Jacques Annaud, quello di 7 anni in Tibet, con l’attore francese Tahar Rahim, Antonio Banderas, Mark Strong e Freida Pinto, che potreste aver già visto in The Millionaire. Racconta degli intrighi di potere nella famiglia di un emiro che molti anni prima aveva adottato – come parte di un trattato di pace – i due figli maschi del suo principale rivale.

Rai Quattro

21.07 – Maze Runner – Il labirinto: film di fantascienza del 2014 diretto da Wes Ball, che potreste conoscere anche per gli altri suoi film, Maze Runner – La fuga e Maze Runner – La rivelazione. Sul sito della Rai è descritto così: Un ragazzo senza memoria si ritrova catapultato in una misteriosa Radura dove altri ragazzi come lui hanno fondato una comunità. I ragazzi sono in trappola perchè attorno alla Radura c’è un labirinto popolato da feroci creature”

Rai Movie

21.10 – La valle della vendetta: è un western del 1951 con Burt Lancaster, che interpreta il probo figlio adottivo di un ricco allevatore, che viene incastrato dal suo fratellastro – il disonesto figlio naturale del ricco allevatore – per una storia di figli illegittimi e invidie famigliari.

Sky

Sky Cinema 1

21.15 – Guardiani della Galassia Vol.2

Sky Cinema Hits

21.15 – Salvate il soldato Ryan

Sky Cinema Classic

21.00 – Il caso Thomas Crown

