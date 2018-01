A Milano c’è una mostra su Tazio Secchiaroli

Fino al 23 febbraio alla galleria Still di Milano si potrà visitare una mostra con le foto di Tazio Secchiaroli, conosciuto per essere il fotografo a cui si ispirò Fellini per il personaggio Paparazzo del film La dolce vita.

Cresciuto professionalmente nelle agenzie di fotocronaca romane, Secchiaroli è stato uno dei più famosi “paparazzi” della fine degli anni Cinquanta: fotografava le celebrità in Via Veneto e dintorni raccontando uno stile di vita che portò attrici, attori e cantanti a diventare vere e proprie icone popolari. Fu lui a capire che questo nuovo genere di fotografia – la cosiddetta fotografia “d’assalto” con il flash – poteva interessare a rotocalchi e riviste: Secchiaroli divenne sempre più famoso e i suoi racconti furono d’ispirazione a Federico Fellini, con cui collaborò a lungo. In mostra ci sono soprattutto le foto che Secchiaroli ha realizzato dopo gli anni da paparazzo, quando si dedicò alla fotografia sui set di Cinecittà, oltre a quelle scattate a Sofia Loren, di cui divenne il fotografo ufficiale nel 1963.