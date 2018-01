Il numero delle persone morte nell’attacco di ieri a Kabul è salito a 103

Le autorità afghane hanno detto che nell’attentato di ieri a Kabul, la capitale del paese, sono morte almeno 103 persone, e altre 235 sono rimaste ferite. La bomba era nascosta in un’ambulanza, che è esplosa vicino a un ufficio del ministero degli Interni in un’area molto affollata e con diversi uffici governativi. L’attacco è stato rivendicato dai talebani.

BREAKING: Afghan official raises death toll from Saturday's bombing to 103, says another 235 people were wounded.

