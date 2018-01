Cose c’è stasera in TV

Stasera gli ospiti della puntata domenicale di Che tempo che fa di Fabio Fazio (Rai 1, 20.35) saranno Gigi Buffon — che oggi fa 40 anni — la senatrice a vita Liliana Segre e il cuoco Carlo Cracco. Su Rai 3 (20.30) continua Le ragazze del ’68, il programma che racconta la gioventù di alcune donne nel corso di quell’anno, mentre sui canali Mediaset, Canale 5 manda in onda il film sulla scorta di Paolo Borsellino. Poi ci sono The Bourne Legacy, l’ultimo della saga di Jason Bourne, il quarto film di Hunger Games, uno spin-off di Rocky e Asso di Adriano Celentano.

Rai 1

20.35 – Che tempo che fa: è il talk show condotto da Fabio Fazio — con Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto – dove stasera saranno ospiti il portiere della Juventus Gianluigi Buffon, che oggi compie 40 anni, la senatrice a vita Liliana Segre e il cuoco Carlo Cracco. Nella seconda parte del programma gli ospiti saranno Federico Pellegrino, Lello Arena, Emma, Fabio Volo e Fabio Rovazzi.

Rai 2

21.05 – N.C.I.S.: serie tv americana sulle attività dell’agenzia della Marina degli Stati Uniti che si occupa dei casi investigativi che riguardano la Marina e il corpo dei Marines. Un classico di Rai 2.

21.50 – Bull: due episodi della serie tv americana liberamente ispirata alla vita del presentatore televisivo Phil McGraw. Il protagonista, Jason Bull, è il capo di una società che analizza i giurati di un processo per elaborare strategie di difesa vincenti, in modo da aiutare gli avvocati difensori a vincere i processi, più o meno la cosa che faceva McGraw.

Rai 3

20.30 – Le ragazze del ’68: programma che racconta la storia di dodici donne che hanno vissuto il ’68 e che a quel tempo avevano più o meno vent’anni.

21.30 – Amore criminale: nuova stagione del programma che racconta storie di violenze sulle donne, condotto quest’anno da Veronica Pivetti.

Rete 4

21.15 – The Bourne Legacy: è il quarto film della saga di Jason Bourne, uscito nel 2012: è uno spin-off con un altro protagonista interpretato da Jeremy Renner e non più da Matt Damon.

Canale 5

21.10 – Liberi Sognatori – La scorta di Borsellino: film prodotto da Pietro Valsecchi che racconta la storia della scorta del giudice Paolo Borsellino. La protagonista è l’agente Emanuela Loi, la prima agente donna italiana uccisa in servizio.

Italia 1

21.20 – Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte II: quarto film della serie tratta dai romanzi di Suzanne Collins, in cui la protagonista è Jennifer Lawrence.

La7

20.30 – Non è l’Arena: è il programma di approfondimento televisivo condotto da Massimo Giletti. L’ospite più importante di stasera sarà la ministra della Pubblica Amministrazione, Marianna Madia.

TV8

21.15 – Creed: è lo spinoff della saga di Rocky che racconta la storia di Adonis Creed, figlio di Apollo Creed, il pugile che nei primi film della saga è prima rivale e poi amico di Rocky Balboa (interpretato – nel caso servisse dirlo – da Sylvester Stallone).

Rai 4

21.02 – Prigione di vetro: una ragazza perde i genitori in un incidente stradale e viene data in affido ai suoi vecchi vicini da casa, in buoni rapporti con la famiglia. Ma le cose si complicano quando gli affari dei suoi genitori adottivi peggiorano.

Iris

20.59 – Asso: film con Adriano Celentano che interpreta un giocatore d’azzardo ucciso dopo aver vinto una partita a carte contro il Marsigliese, altro noto giocatore, ma che poi si ripresenta come un fantasma per scoprire chi ha ordinato di ucciderlo.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 — La bella e la bestia

Sky Cinema Family

21.00 — Sister Act

Sky Cinema Max

21.00 — 12 Round