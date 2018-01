Spal-Inter è la prima partita domenicale della 22ª giornata di Serie A e si giocherà alle 12.30 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. L’arbitro dell’incontro sarà Piero Giacomelli.

L’Inter tornerà a giocare una partita di campionato al Paolo Mazza dopo 49 anni dall’ultima volta: all’andata, giocata a San Siro, era finita 2-0 per l’Inter. La squadra di Spalletti non vince in campionato da sei giornate, motivo per cui oggi è attesa una vittoria che la riporti almeno momentaneamente vicina alla Lazio, terza in classifica. I due nuovi acquisti, il brasiliano Rafinha e lo spagnolo Lisandro Lopez, sono stati convocati e il primo potrebbe anche esordire a partita in corso. Anche la Spal ha convocato quasi tutti i suoi nuovi giocatori, con Thiago Cionek e Jamsin Kurtic dati fra i titolari.

Le probabili formazioni di Spal-Inter

Spal (3-5-2) Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Viviani, Grassi, Mattiello; Floccari, Antenucci

Inter (4-2-3-1) Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Vecino, Borja Valero; Candreva, Brozovic, Perisic; Icardi

Dove vedere Spal-Inter in streaming e in diretta tv

Spal-Inter verrà trasmessa da Sky sui canali Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Sarà trasmessa anche da Mediaset Premium, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.