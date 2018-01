Le previsioni del tempo per domani, lunedì 29 gennaio

Nel Nord Italia la giornata di domani sarà caratterizzata da nubi basse e nebbia, soprattutto in Pianura Padana e lungo la costa adriatica, mentre nell’arco alpino le prime ore del giorno saranno soleggiate. Andrà leggermente peggio in Liguria, dove sarà più nuvoloso e dove sono previste piogge sparse, anche se brevi. La nebbia arriverà fino al Centro Italia, la mattina, per poi diradarsi e ricomparire più tardi. Al sud, isole comprese, sarà invece una giornata principalmente soleggiata con temperature nella norma. Nelle ore notturne le temperature si abbasseranno sensibilmente in Veneto, lungo l’arco alpino, in Toscana e in Umbria.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.

Informazioni elaborate dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare e pubblicate sul sito www.meteoam.it