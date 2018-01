Milan-Lazio, dove vederla in tv o in streaming

Milan-Lazio è una delle partite della 22ª giornata di Serie A in programma oggi alle 18.00. Si giocherà allo stadio San Siro di Milano. Il Milan è imbattuto da quattro partite e sembra essersi ripreso un filo dopo un inizio di stagione disastroso. La Lazio è una delle squadre più in forma del campionato: è terza in classifica e ha segnato 13 gol nelle ultime 3 partite. Non avrà però il suo centravanti titolare: Ciro Immobile si è fatto male nella partita contro il Chievo e non ha ancora recuperato. Anche nel Milan mancherà l’attaccante titolare: Nikola Kalinić ha avuto un problema muscolare e sarà sostituito da Patrick Cutrone. Le due squadre si affronteranno di nuovo mercoledì nell’andata della prima semifinale di Coppa Italia.

Le probabili formazioni di Milan-Lazio

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Calabria; Biglia, Kessie, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, de Vrij, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Parolo, Lulic; Luis Alberto; Nani.

Dove vedere Milan-Lazio in streaming e in diretta tv

Milan-Lazio verrà trasmessa in tv a pgamento da Sky, su Sky Sport 1 o Sky Calcio 1; oppure in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Sarà trasmessa anche da Mediaset Premium, sul canale Premium Sport, o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.