La Domenica sportiva

Ci sono due metodi principali per fare una bella foto di sport: trovare uno sport fotogenico o fare una bella foto, a prescindere dallo sport. Il biliardo, per esempio, non sta certo nella prima categoria; ma la giusta faccia del giusto giocatore può diventare una bella foto. Il tennis è già più fotogenico, ma visto che le foto al tennis le facciamo da quando esiste il tennis, tocca ingegnarsi per farne di nuove, e trovare un taglio originale: come è riuscito a fare il fotografo Scott Barbour agli Australian Open.