Cosa c’è stasera in TV

Oggi, sabato 27 gennaio, la programmazione serale dei principali canali televisivi sarà incentrata sulle commemorazioni della Giornata della Memoria con film, speciali e documentari dedicati: Rai 1 manda in onda “Il Labirinto del Silenzio” mentre La7 ci dedica uno speciale. Diversi canali, inoltre, trasmetteranno in prima o in seconda serata il documentario Tutto davanti a questi occhi, realizzato da Walter Veltroni e incentrato su Sami Modiano, 87enne sopravvissuto al campo di concentramento nazista di Auschwitz -Birkenau. Ma continuerà anche la normale programmazione: su Rai 2 con l’eterno N.C.I.S., su Rai 3 con La linea verticale e su Canale 5 con C’è posta per te.



Rai 1

21.25 – Il Labirinto del Silenzio: è un film del 2014 di produzione tedesca e diretto da Giulio Ricciarelli. Nel 1958 un giovane procuratore consulta alcuni documenti che poi daranno inizio al processo contro il professore Schulz, di servizio ad Auschwitz durante la guerra. Schulz sta continuando ad insegnare nella scuola elementare locale, ma la legge vieta la presenza di ex ufficiali delle SS nell’amministrazione pubblica: ne nasceranno indagini e un lungo e discusso processo.

In occasione del #GiornodellaMemoria, #Rai1 presenta "Il Labirinto del Silenzio": l’inchiesta che fece tremare la Germania degli anni Sessanta. In onda QUESTA SERA #27gennaio alle ore 21.25 pic.twitter.com/RYVAZWKbPT — Rai1 (@RaiUno) January 27, 2018



Rai 2

21.20 – N.C.I.S.: è la serie statunitense sulla squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service, con sede a Washington, che indaga sui reati in cui sono coinvolti membri della marina militare.

21.20 – Bull: è una serie giudiziaria statunitense iniziata nel 2016 il cui protagonista è un avvocato interpretato da Michael Weatherly, che è anche uno dei personaggi principali di N.C.I.S.

⚠ Questa sera doppio appuntamento con le #serietv! Alle 21.20 @NCIS_CBS con l'episodio “Segreto professionale” e alle 22.10 in prima visione assoluta @BullCBS con l'episodio “Il diavolo si nasconde nei dettagli” pic.twitter.com/YjuO5B3ITG — Rai2 (@RaiDue) January 27, 2018



Rai 3

21.40 – La linea verticale: due nuove puntate della serie Rai in cui il protagonista è Valerio Mastandrea. Si svolge quasi tutta in un ospedale in cui il personaggio di Mastandrea viene ricoverato dopo aver scoperto di avere un tumore (non vi fate l’idea sbagliata: si ride anche, come avevamo spiegato qui).

"L’ospedale dovrebbe essere il luogo in cui esprimere al meglio qualità e attenzione per ciò che si mangia, poiché è un servizio per cittadini che più di altri hanno bisogno di cibo sano. E invece…"#LaLineaVerticale di #MattiaTorre, con @rivamesta.

Stasera su #Rai3 pic.twitter.com/AEancQi0HA — Rai3 (@RaiTre) January 27, 2018



Rete 4

21.15 – The Asian Connection: è un film con Steven Seagal, e questo dovrebbe bastarvi. Ma almeno è uscito nel 2016, e non negli anni Novanta come quegli altri.



Canale 5

21.10 – C’e’ posta per te: gli ospiti di stasera dello storico programma Mediaset condotto da Maria De Filippi ci saranno i calciatori della Roma Alessandro Florenzi e Radja Nainggolan e la conduttrice televisiva Ilary Blasi.



Italia 1

21.10 – L’Era Glaciale 3: è il terzo dei film di animazione in cui sono protagonisti gli animali preistorici Sid, Manfred e Diego.



La7

21.20 – Razza Umana: stasera La7 trasmetterà uno speciale sulla Giornata della memoria al cui interno verrà proposto il documentario di Walter Veltroni Tutto davanti a questi occhi.

Vi ricordiamo questa sera 'Razza Umana' speciale #giornatadellamemoria presentato da Mentana: oltre a materiali inediti e testimonianze in studio trasmetteremo doc @VeltroniWalter 'Tutto davanti a questi occhi', h22:30 'La chiave di Sara'. I vostri commenti su #RazzaUmana pic.twitter.com/nLEla0fr3t — La7 (@La7tv) January 27, 2018



TV8

21.15 – Desiderio irresistibile: è uno di quei film americani di terza fascia, con attori sconosciuti e trame da telenovela.



Rai 4

21.05 – Gomorra 2: settimo e ottavo episodio della seconda stagione della serie ispirata all’omonimo romanzo di Roberto Saviano. Su Sky Atlantic sono stati appena trasmessi gli episodi della terza stagione.

La situazione si sta facendo scottante a Secondigliano… stasera alle 21:00 gli episodi 7 e 8 della SECONDA STAGIONE di #GomorraLaSerie. E se per caso vi siete persi gli episodi 5 e 6, oggi sono in replica alle 14:00. pic.twitter.com/O91I3o52fb — Rai4 (@RaiQuattro) January 27, 2018



Iris

21.00 – Il bambino nella valigia: film tedesco di Philipp Kadelbach. Nel campo di concentramento di Buchenwald un bambino ebreo di tre anni viene nascosto in una valigia per sopravvivere, protetto dagli altri prigionieri.

Sky Cinema Uno

21.15 – I combattenti

Sky Cinema Cult

21.00 – Viaggio da paura

Sky Cinema Max

21.00 – Spider Man 3