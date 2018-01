I posti da vedere nel mondo nel 2018, secondo il New York Times

Come ogni anno, il New York Times ha scelto 52 posti del mondo – città, regioni, stati, arcipelaghi – che per vari motivi meritano di essere visitati nel 2018: perché diventeranno presto molto conosciuti e attrarranno molti più turisti, o perché apriranno nuovi musei o infrastrutture, o perché qualcosa è stato restaurato di recente, o perché c’è una statua di un Buddha con 11 teste che viene mostrata al pubblico una volta ogni 33 anni, e il 2018 è una di quelle volte. Molte sono destinazioni lontane e costose, per chi è disposto a fidarsi molto del New York Times. Ma ci sono anche due regioni italiane e altre destinazioni europee abbordabili per chi vuole stare via solo un weekend: a Bristol avete mai pensato? Forse dovreste.

Dentro ogni foto, informazioni sul luogo e sul perché vale la pena visitarlo nel 2018