Le previsioni del tempo per domani, domenica 28 gennaio

Domani in gran parte d’Italia ci sarà il cielo che dovrebbe esserci ogni domenica, quando si arriva da una lunga settimana di lavoro: sereno, quasi dappertutto. Le eccezioni, che facciamo prima: nuvole mattutine sulla Pianura padana e sulle regioni adriatiche del nord, nuvole e qualche pioggia sulla Sardegna e infine nuvole su Calabria e Sicilia. Quindi sì, preparate gli itinerari per una passeggiata, lustrate le biciclette, scegliete la città in cui andare a fare un giro. E se vi avanza del tempo, leggetevi la storia del santo di domani: San Tommaso d’Aquino, filosofo di paglia.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.

Informazioni elaborate dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare e pubblicate sul sito www.meteoam.it