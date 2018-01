C’è stato un grave incidente sulla A26: una persona è morta e altre decine sono ferite

Questa mattina c’è stato un incidente che ha coinvolto circa 20 veicoli sulla A26, l’autostrada che collega Voltri (a ovest di Genova) e Gravellona Toce, in Piemonte: una persona è morta e altre 29 sono ferite, due di loro in modo grave. L’incidente è avvenuto tra i caselli di Masone e Voltri, in direzione di Genova, e sembra che la causa sia stata la presenza di gasolio sull’asfalto.