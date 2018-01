Nelle prime ore di stamattina c’è stato un incendio nella tendopoli di migranti a San Ferdinando, in Calabria: è morta una donna

Nelle prime ore di stamattina si è sviluppato un incendio in una tendopoli per migranti a San Ferdinando, in Calabria. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incendio, che secondo Repubblica ha bruciato circa 200 abitazioni. Una donna è stata ritrovata morta a causa dell’incendio. La tendopoli è nata quasi otto anni fa e ospita moltissimi lavoratori agricoli stagionali che lavorano nei campi. La zona è la stessa dove da anni sorge il campo dei migranti di Rosarno, sempre in Calabria, che le autorità locali hanno cercato più volte di chiudere senza successo.

Una donna è morta nell'incendio del ghetto di Rosarno: una tragedia annunciata. Ecco cosa ha visto il nostro inviato Toni Mira https://t.co/Gu7Cqzm7TQ pic.twitter.com/mkHMzHeqNu — Avvenire (@Avvenire_NEI) January 27, 2018