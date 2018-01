Dove vedere Chievo Verona-Juventus in diretta TV e in streaming

Chievo Verona-Juventus è il secondo anticipo serale della 22ª giornata di Serie A e si giocherà stasera alle 20.45 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. La partita sarà arbitrata da Fabio Marescca.

La sfida a distanza tra Juventus e Napoli per il primo posto in classifica proseguirà anche questo fine settimana, con la prima impegnata oggi a Verona contro il Chievo e la capolista che dovrà giocare domani in casa contro il Bologna. Sulla carta sono due impegni ampiamente alla portata di entrambe, contro due squadre che attualmente occupano la 12ª e 13ª posizione in classifica. Per stasera la Juventus dovrà ancora fare a meno di Gianluigi Buffon e Paulo Dybala, ma potrà comunque schierare Wojciech Szczęsny in porta e la coppia d’attacco formata da Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic. Il Chievo invece non avrà a disposizione due dei suoi migliori giocatori: l’attaccante Roberto Inglese e il centrocampista Lucas Castro.

Le probabili formazioni di Chievo-Juventus

Chievo Verona (4-3-1-2) Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Tomovic, Gobbi; Bastien, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pucciarelli, Stepinski

Juventus (4-3-2-1) Szczesny; Lichtsteiner, Barzagli, Benatia, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic

Dove vedere Chievo-Juventus in streaming e in diretta tv

Chievo-Juventus verrà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Sarà trasmessa anche da Mediaset Premium, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.