Cos’è la storia di Sky che passerà dalla parabola allo streaming

Il 25 gennaio BBC News ha scritto che Sky, la società britannica presente anche in Italia con l’omonima televisione satellitare, «ha intenzione di rendere tutti i suoi canali e contenuti disponibili online, permettendo agli abbonati di rinunciare all’antenna parabolica». BBC News ha scritto anche che l’Italia sarebbe stato «il primo paese in cui tutti i canali di Sky saranno accessibili via internet» e che la cosa sarebbe successa entro il 2018. La notizia – che Sky non ha confermato in nessun comunicato ufficiale – è stata ripresa da vari giornali e siti italiani e in certi casi è diventata “Sky dice addio all’antenna parabolica Tutti i programmi saranno online“.

In realtà non è detto che tutti i canali di Sky si potranno vedere online entro il 2018 e di certo Sky non “dice addio alla parabola”. Come ha spiegato al Post Gianluca Rumori – capo della comunicazione Corporate di Sky Italia – Sky sta solo pensando di affiancare alla già presente visione via antenna la possibilità di vedere i suoi canali via internet. Rumori ha detto che non c’è una data certa, che di sicuro non succederà entro luglio e che non è detto che succeda entro il 2018 perché è tutto ancora in fase di studio e, per ora, «collocare la cosa nel tempo è infattibile». Rumori ha anche spiegato che in alcuni Länder – gli stati federali della Germania – i canali si possono già vedere via internet e che in Italia il servizio sarà disponibile solo per chi dovesse avere una connessione sufficientemente veloce.

Sia all’estero che in Italia, Sky permette già di vedere molti contenuti in streaming, grazie a Sky Go e (in modo diverso) Now TV. Queste piattaforme però non includono tutti i canali, e hanno alcune limitazioni legate al tipo di strumento che si usa per vedere i programmi: se si vogliono vedere trasmissioni in diretta in tv bisogna per forza avere un’antenna.

Per vedere i canali in tv ma via internet sarà già necessario un decoder, e alcuni tra i più recenti possono già potenzialmente permettere questo tipo di collegamento. Rumori ha anche detto che sarà fatto per «semplificare la vita al consumatore», che non dovrebbe nemmeno accorgersi di stare guardando un segnale che arriva via internet o via parabola. Quando arriverà il momento (ma ancora non si sa quando arriverà) gli abbonati Sky (che al momento sono 4 milioni e 678 mila) potranno quindi scegliere se continuare a guardare i programmi via satellite o se, con la giusta connessione, guardarli via internet.