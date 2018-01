Lo sbaglio dei giornali su una delle vittime dell’incidente ferroviario a Milano

Dopo il grave deragliamento del treno avvenuto ieri mattina nella tratta ferroviaria tra Pioltello e Segrate, vicino a Milano, diversi giornali hanno mostrato le foto delle tre donne morte nell’incidente: Ida Milanesi, 61 anni, Alessandra Giuseppina Pirri, 39 anni, e Pierangela Tadini, 50 anni. Alcuni siti di news, però, hanno mostrato la foto di una donna che non c’entrava niente con l’incidente, e non si trovava nemmeno a bordo del treno al momento del deragliamento: semplicemente è un’omonima di Pierangela Tadini, una delle tre vittime.

Non è chiaro chi abbia diffuso per primo la foto sbagliata, che è stata pubblicata su diversi siti di news, trasmessa in televisione e diffusa dall’agenzia fotografica ANSA. Di certo si sa che l’immagine è stata presa da Facebook, probabilmente facendo un semplice “cerca” senza ulteriori verifiche e senza chiedere l’autorizzazione alla persona titolare di quell’account (cosa che per legge, e per deontologia professionale, non si può fare).

Uno dei giornali che ha sbagliato è il Corriere della Sera, che fino a venerdì mattina aveva sul suo sito una foto presa dall’account Facebook che non appartiene a nessuna delle vittime dell’incidente.

È stata la stessa Pierangela Tadini – omonima di Pierangela Tadini morta nel deragliamento del treno – a scrivere sul suo account Facebook di stare bene, dopo che molte persone avevano pubblicato sulla sua bacheca vari messaggi di condoglianze, tra cui «RIP» (sigla di “Rest in Peace”, formula inglese di “riposa in pace”), «che la terra ti sia lieve Pierangela riposa in pace», eccetera. Il messaggio è stato pubblicato su uno dei molti account Facebook che appartengono a Tadini, alcuni non più in uso da anni. Tadini ha confermato di essere lei la donna mostrata nella foto diffusa erroneamente da diversi siti di news, e ha aggiunto di stare bene.

La donna morta nel deragliamento del treno a Pioltello abitava a Misano Gera d’Adda, in provincia di Bergamo, aveva 50 anni e al momento dell’incidente era a bordo del treno insieme alla figlia.