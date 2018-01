Celebripost

Da qui in avanti ci sarà un gran parlare degli Oscar e degli attori candidati, con le conseguenti presentazioni dei film che usciranno nella sale man mano. Ieri in Italia è uscito Chiamami con il tuo nome del regista italiano Luca Guadagnino (che ha ottenuto quattro nomination): lui e gli attori protagonisti erano tra le persone da fotografare questa settimana, al photocall a Roma. Ma si sono visti anche Margot Robbie (candidata a miglior attrice per Io, Tonya), e il regista siriano Firas Fayyad (candidato per il miglior documentario).

Gli altri attori da fotografare erano tutti al Sundance Film Festival, dove si sono visti Nicolas Cage, Elle Fanning, Keira Knightley e Robert Pattinson, oltre a quelli ritratti qui.

E poi un altro fidanzamento nella famiglia reale, Justin Trudeau che continua a far parlare dei suoi calzini e il glamour della moda parigina e di chi la frequenta, con Bella Hadid, Monica Bellucci e Chiara Ferragni.