I giorni decisivi degli Australian Open

Stanno per finire gli Australian Open, il primo dei quattro Slam della stagione, cioè dei tornei più importanti per un tennista professionista. La fase finale del torneo è iniziata il 15 gennaio, e sono scesi in campo i tennisti e le tenniste più forti al mondo: su tutti Novak Djokovic, Rafa Nadal, Simona Halep e Roger Federer. Solo gli ultimi due, però, sono riusciti ad arrivare fino alla finale. Halep, la numero 1 del ranking femminile, sfiderà Caroline Wozniacki, la seconda in classifica (che nella sua carriera non ha mai vinto uno Slam): l’incontro inizierà sabato alle 9.30 ora italiana. Il giorno successivo, invece, Federer sfiderà Marin Čilić nella finale maschile, a 14 anni di distanza dalla sua prima vittoria nel torneo. Come di consueto, le partite di questi giorni hanno creato l’occasione per scattare un mucchio di belle foto, in cui troverete tutti gli altri fortissimi tennisti che non vedrete nelle finali.