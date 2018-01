Il grave incidente ferroviario fuori Milano

Un treno di Trenord proveniente da Cremona e diretto alla stazione di Milano Porta Garibaldi è deragliato questa mattina intorno alle 7 a Seggiano, una quartiere del comune di Pioltello, che si trova a circa 11 chilometri dal centro di Milano, a est della città. Nell’incidente sono morte tre persone e ci sono decine di feriti, alcuni in condizioni gravi. Ad uscire dai viari – “sviare”, come si dice tecnicamente – sono stati tre vagoni al centro del convoglio, che poi hanno continuato la loro corsa fuori dai binari per due chilometri prima di sbattere contro un palo della trazione elettrica.

Le cause dell’incidente non sono ancora state chiarite, ma Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha detto di aver rilevato un cedimento strutturale di una rotaia a circa due chilometri dal luogo dell’incidente.

Per vedere gli aggiornamenti, ricarica la pagina.

Se arrivi da mobile, clicca qui.