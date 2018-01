Le previsioni del tempo di domani, venerdì 26 gennaio

Domani, venerdì 26 gennaio, ci sarà brutto tempo. Al Nord il sole non si vedrà proprio: ci saranno nubi soprattutto su Liguria, Emilia-Romagna, Alpi e Prealpi, dove è prevista neve sopra i 600 metri di quota sul versante occidentale e i 1000 metri su quello centro-orientale. In Liguria e in pianura in Piemonte ci sarà anche pioggia; altrove non dovrebbero esserci rovesci, ma il cielo si annuvolerà sempre di più nel corso della giornata.

Ci sarà coperto anche su Centro e Sardegna orientale, dove pioverà lungo la costa. Anche in Toscana è prevista pioggia a partire dalla tarda mattinata. Al Sud: molte nubi su Puglia e Molise, piogge su Campania e Sicilia e qualche nuvola altrove. Le cose andranno anche peggio nella seconda parte della giornata, soprattutto in Calabria e in Puglia.

Per quanto riguarda le temperature: le minime caleranno sulle Alpi centro-occidentali (dove scenderanno anche le massime), in Toscana, in Umbria e nelle zone interne di Lazio e Abruzzo, mentre da tutte le altre parti saranno in aumento.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.