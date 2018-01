Netflix non funziona in diverse parti del mondo, Italia compresa

Netflix, il popolare servizio di streaming di film e serie tv, non sta funzionando in diverse parti del mondo, Italia compresa. Moltissimi utenti stanno segnalando problemi sia con il sito che le app di Netflix per Android e iOS, ma sembra che i problemi non riguardino tutti gli utenti. Netflix ha ammesso il problema spiegando di essere al lavoro per sistemarlo.

It's true! But not for long! Our tech team is working hard to fix these issues. Once resolved, the banner at https://t.co/US9SJ4694V will be taken down. *JF

— Netflix CS (@Netflixhelps) January 25, 2018