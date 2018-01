Nel 2017 in Italia ci sono stati 4.991 casi di morbillo, erano stati 862 nel 2016

L’Istituto superiore di Sanità (ISS) ha diffuso nuovi dati sui casi di morbillo registrati tra gennaio e dicembre 2017: in tutto sono stati 4.991, mentre erano stati 862 nei 12 mesi precedenti, con un aumento del 479 per cento. Il 2017 è stato l’anno con più casi di morbillo dal 2013, ultimo anno preso in considerazione dallo studio dell’ISS: “dall’inizio del 2013 – dice lo studio – sono stati segnalati 10.065 casi di morbillo di cui 2.258 nel 2013, 1.696 nel 2014, 258 nel 2015, 862 nel 2016 e 4.991 nel 2017.