169 atleti russi potranno gareggiare alle Olimpiadi invernali, ma senza rappresentare ufficialmente il loro paese

169 atleti russi hanno ricevuto il permesso di gareggiare alle prossime Olimpiadi invernali Pyeongchang, in Corea del Sud, ma lo faranno senza rappresentare il loro paese, la cui nazionale è stata esclusa dalle competizioni al termine di una grossa indagine antidoping. Gli atleti che potranno gareggiare hanno dovuto dimostrare di non aver avuto problemi con il doping durante la loro carriera e si presenteranno semplicemente come “Atleti olimpici dalla Russia”. Non sono ancora stati diffusi i nomi degli atleti che potranno partecipare e di quelli che sono stati esclusi, ma il vice presidente del Comitato olimpico russo ha detto che tra gli esclusi ci sono diversi atleti di primo livello.