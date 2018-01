Dove vedere Sampdoria-Roma, in diretta streaming e in TV

Questa sera alle 20.45 si gioca Sampdoria-Roma, recupero della partita della 2ª giornata di Serie A che era stata rinviata per maltempo lo scorso settembre. Sampdoria-Roma è in programma allo stadio Luigi Ferraris di Genoa e sarà arbitrato da Luca Banti.

In classifica Roma e Sampdoria sono divise da una posizione e sette punti. La Roma, che ha pareggiato l’ultima partita contro l’Inter, sta passando un periodo complicato, tra risultati deludenti e le notizie di mercato che riguardano alcuni suoi giocatori, su tutti il centravanti Edin Dzeko, che potrebbe essere ceduto a breve. La Sampdoria invece è tornata a vincere domenica scorsa dopo la brutta sconfitta subita a Benevento prima della sosta invernale. Nella vittoria contro la Fiorentina, il capitano Fabio Quagliarella ha battuto il suo record personale di gol segnati in una stagione di Serie A.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Roma

Sampdoria (4-3-1-2) Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Strinic; Praet, Torreira, Linetty; Ramirez; Zapata, Quagliarella

Roma (4-3-3) Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman, Gerson; Defrel, Schick, Nainggolan

Dove vedere Sampdoria-Roma in streaming e in diretta tv

Sampdoria-Roma verrà trasmessa da Sky su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Sarà trasmessa anche da Mediaset Premium, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.