I poster “onesti” dei film candidati agli Oscar 2018

Ogni anno, dopo l’annuncio delle nomination degli Oscar, il sito britannico The Shiznit pubblica una serie di finti poster dei film che hanno avuto più candidature. L’immagine, i colori e il carattere delle parole restano uguali; cambiano però titoli, frasi di commento e sottotitoli dei film. I finti poster prendono in giro i i film e li descrivono in modo più onesto: tolgono la parte affascinante, intrigante e poetica e ne parlano come probabilmente molti di noi ne parlerebbero con i propri amici. Sono battute che si capiscono se si è visto il film. Le abbiamo tradotte, ma alcune funzionano solo in inglese.

