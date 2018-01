Le previsioni meteo per domani, giovedì 25 gennaio

Domani, giovedì 25 gennaio, in buona parte del Nord Italia ci saranno nubi, e ci saranno piogge su parte di questa buona parte: soprattutto sulla Liguria e sul Piemonte meridionale. Nella seconda parte della giornata, sopra i mille metri di quota in Piemonte e in Lombardia ci sarà anche la neve. Nel nord della Toscana potrebbero esserci deboli piogge, ma solo per poco. Al Sud ci sarà invece il tempo che ci si aspetterebbe di trovare al Sud: cielo azzurro quasi dappertutto.

In Pianura Padana ci sarà di nuovo nebbia, e questa non è una gran notizia, ma per finirla con i luoghi comuni sul Nord (“Bello il Duomo di Milano, se solo si riuscisse a vedere”; “La cosa più bella di Milano? Il treno per Roma”), bisogna ricordare che ogni tanto la nebbia c’è anche a Roma. Non così spesso, effettivamente: queste foto sono di due anni fa.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.