Meryl Streep reciterà nella seconda stagione di “Big Little Lies”, la serie di HBO

Il network americano HBO ha annunciato che l’attrice Meryl Streep farà parte della seconda stagione di Big Little Lies, la serie su tre madri di Monterey, in California, che l’anno scorso ottenne un gran successo di pubblico e di critica, e che ha vinto cinque Emmy e quattro Golden Globe. Le protagoniste della prima stagione erano Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley e Laura Dern. Streep interpreterà Mary Louis Wright, la madre di Perry Wright, il personaggio di Alexander Skarsgård.

Per Streep, che è una delle attrici di Hollywood più di successo degli ultimi cinquant’anni, è la prima vera serie tv: ha fatto molte cose in televisione, la più importante delle quali è stata la miniserie di HBO Angels in America, uscita nel 2003.