È morto a 60 anni Mark E. Smith, cantante della band inglese dei Fall, che tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta furono tra i principali esponenti del post-punk britannico, senza mai ottenere grandi successi ma costruendosi un fedele seguito di fan. La morte di Smith è stata confermata dal suo manager, che non ha però specificato le cause.

I Fall si formarono a Manchester dopo che i membri originali assistettero a un concerto dei Sex Pistols, ma negli anni avevano cambiato molte formazioni, e Smith era rimasto l’unico membro fisso. La band ha pubblicato moltissimi dischi, il più famoso dei quali fu probabilmente Grotesque (After the Gramme) del 1980, e l’ultimo dei quali, New Facts Emerge, era uscito lo scorso luglio. Il loro stile era caratterizzato da potenti e ossessivi riff di chitarre distorte, e da testi simili a lunghi flussi di coscienza.