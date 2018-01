C’è stato un terremoto di magnitudo 7.9 nel Golfo dell’Alaska, è stata diffusa un’allerta tsunami. L’epicentro, secondo le prime informazioni diffuse, è stato circa 280 chilometri a sud-est dell’isola di Kodiak. L’ipocentro stimato è a 25 chilometri di profondità, la scossa è stata registrata alle 10:31 del mattino di oggi.

Just called the Kodiak police department

Unprompted: "If this is about the tsunami, going to ask you to get to higher ground."

"Can you talk to a reporter?"

"Keith, do we have time for a reporter right now."

"No"

"We're going to have to call you back. Lives at stake."

