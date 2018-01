Le previsioni del tempo di domani, mercoledì 24 gennaio

Anche domani, mercoledì 24 gennaio, in Italia continuerà il bel tempo di questi ultimi giorni: il cielo sarà sereno o poco nuvoloso più o meno ovunque, da Nord a Sud e dalla mattina alla sera. La nebbia offuscherà la Pianura Padana nelle prime ore della mattinata, ma più tardi si diraderà per tornare solo dopo il tramonto. Le uniche aree nuvolose saranno quelle che affacciano sul Tirreno dalla Liguria al Lazio, mentre nella notte le previsioni meteo parlano di piogge deboli tra la Lombardia e il Piemonte. Le temperature resteranno piuttosto stabili, con le minime che sono dappertutto in leggero rialzo.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.