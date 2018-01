Il funerale di Dolores O’Riordan dei Cranberries

Oggi ci sono stati i funerali di Dolores O’Riordan, nota soprattutto per essere stata la cantante dei Cranberries, gruppo rock irlandese che ha ottenuto un grande successo in tutto il mondo negli anni Novanta.

Dolores O’Riordan è morta improvvisamente a 46 anni il 15 gennaio scorso: il suo corpo è stato trovato all’hotel Hilton di Park Lane a Londra, dove doveva registrare una cover di “Zombie”, la più famosa canzone dei Cranberries, e ancora non si conoscono le cause della sua morte.

Il funerale si è svolto nella chiesa di Saint Ailbe, a Ballybricken (dove O’Riordan era nata), poco fuori Limerick, in Irlanda. Oltre a familiari e amici erano presenti gli altri membri dei Cranberries Fergal Lawler e Noel e Mike Hogan, e l’ex marito Don Burton, con cui O’Riordan aveva avuto tre figli e dal quale si era separata dopo vent’anni di matrimonio nel 2014.

Alla fine della celebrazione, è stata messa la canzone dei Cranberries “When You’re Gone”. La bara di O’Riordan è stata poi portata al cimitero di Caherelly per essere seppellita con una cerimonia privata.