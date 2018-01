Facce da Sundance

Il 18 gennaio è iniziato a Park City, nello Utah, il Sundance Film Festival, il festival di cinema indipendente più famoso al mondo: durerà fino al 28 gennaio e per decine di registi esordienti e indipendenti è una delle occasioni più importanti per mostrare i loro lavori realizzati fuori dal circuito delle grandi produzioni hollywoodiane. Come ogni anno il festival è anche l’occasione di fotografare tantissimi attori e registi più o meno noti che passano di lì, che si prestano a ritratti su sfondi neutri e formali. Quest’anno tra i più conosciuti si sono già visti Maggie Gyllenhaal, Jack Black, Chloë Sevigny, Common, Ethan Hawke, Hilary Swank, Naomi Watts e A$AP Rocky.