Sergei Eisenstein nacque oggi, 120 anni fa

Sergei Eisenstein, regista sovietico tra i più grandi della storia del cinema, nacque oggi, 120 anni fa. I suoi film, tra cui La corazzata Potëmkin, Aleksandr Nevskij e Ottobre, sono considerati tra i più importanti e influenti della prima metà del Novecento, e citati in tutti i manuali di storia del cinema come fondamentali per la quantità di innovazioni che si portarono dietro, soprattutto dal punto di vista del montaggio e delle inquadrature, straordinariamente innovativi per gli anni in cui uscirono. Fu importantissimo anche il suo lavoro come teorico del cinema, tanto che i suoi saggi sono ancora oggi citati e studiati.

Eisenstein, il cui nome è talvolta traslitterato come Sergej Michajlovič Ėjzenštejn, e che in cirillico si scrive Сергей Михайлович Эйзенштейн, nacque il 22 gennaio 1898 a Riga, l’attuale capitale della Lettonia, che allora faceva parte dell’Impero russo, diventato dopo il 1922 Unione Sovietica. Suo padre aveva origini tedesche, sua madre svedesi: erano entrambi benestanti, e si spostarono diverse volte quando Eisenstein era piccolo. Crebbe a San Pietroburgo, dove studiò architettura e ingegneria, ma lasciò l’università nel 1918 per unirsi all’Armata Rossa e alla rivoluzione bolscevica. Iniziò a occuparsi della propaganda del regime, ottenendo riconoscimenti e approvazioni, e fu trasferito a Minsk, nell’attuale Bielorussia.

Qui approfondì le sue conoscenze nel campo dell’arte e del teatro, finché nel 1920 si spostò a Mosca per lavorare per il Proletkult, l’istituzione artistica incaricata di definire un’arte sovietica e proletaria. Dopo le prime produzioni teatrali, cominciò a dedicarsi al cinema con i primi cortometraggi e lungometraggi nei primi anni Venti, occupandosi anche di teorizzare le applicazioni dell’arte al contesto sovietico e socialista.

Il suo primo lungometraggio, Sciopero!, uscì nel 1924, e raccontava la crudele repressione di uno sciopero in una fabbrica. Conteneva già alcune delle innovazioni che perfezionò in La corazzata Potëmkin, che uscì nel 1925 e ottenne un grandissimo successo internazionale tra quella che era l’appena nata critica cinematografica. In Italia gode ancora oggi di una grande popolarità per via del film Il secondo tragico Fantozzi, in cui Paolo Villaggio pronuncia la famosa frase «La corazzata Kotiomkin è una cagata pazzesca».

È un film muto e in bianco e nero, ovviamente, diventato celebre per il suo uso di un montaggio serrato e fatto per colpire con certi dettagli lo spettatore (si parla in gergo di “cine-pugni”). Proprio le innovazioni nel montaggio, inteso come strumento capace di trasmettere forti emozioni nello spettatore, sono considerate tra i suoi contributi più importanti alla storia del cinema. In La corazzata Potëmkin Eisenstein usò principalmente attori non professionisti, e concentrò il film più sulle masse che sui singoli personaggi, per applicare la sua idea di cinema come mezzo per trattare grandi questioni sociali.

È diviso in cinque atti, e parla dell’ammutinamento di alcuni marinai dopo che viene servito loro del cibo andato a male, della morte di alcuni di loro e dell’esposizione di uno dei morti in un porto di Odessa, nell’attuale Ucraina, sul mar Nero. La scena più famosa è quella ambientata sulla scalinata di Odessa, nella quale i soldati sono mostrati solo con dettagli che li rendono meno umani (“gli stivali”), mentre la gente che è vittima delle loro azioni è mostrata con dettagli più impressionanti: “l’occhio della madre”, “la carrozzella con il bambino”, sempre per citare Villaggio.

Alla Corazzata Potëmkin seguì Ottobre, del 1928, commissionato dal regime in occasione del decimo anniversario della rivoluzione, e poi Il Vecchio e il Nuovo. I due film continuarono a impressionare positivamente la critica internazionale, ma non piacquero in Unione Sovietica, dove le sperimentazioni di Eisenstein non erano più gradite. Dopo essere stato costretto a rimaneggiare i suoi film e a fare pubblicamente autocritica, Eisenstein se ne andò prima in Europa e poi a Hollywood, chiamato dalla Paramount nel 1930. Avrebbe dovuto fare un film tratto dal romanzo Una tragedia americana di Theodore Dreiser, ma nemmeno negli Stati Uniti le sue idee furono approvate, e saltò tutto.

Tornò prima a Mosca, dove continuava a non essere gradito dal regime di Josip Stalin, e poi riuscì ad andare in Messico per girare un documentario. Ma durante le riprese fu richiamato in Unione Sovietica, e non poté mai montare il materiale girato, che fu usato in molti modi senza il suo consenso. Tornato a Mosca, nel 1938 girò Aleksandr Nevskij, sull’eroe nazionale russo del Duecento, riguadagnando la stima di Stalin. Realizzò poi due film su Ivan il Terribile: il primo fu approvato dal regime, il secondo no, e non fu distribuito. Morì il 2 febbraio 1948 di infarto, a 50 anni.