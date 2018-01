Juventus-Genoa è l’ultimo posticipo della 21ª giornata di Serie A e si gioca stasera alle 20.45. L’incontro è in programma all’Allianz Stadium di Torino e sarà arbitrato da Marco Di Bello.

Con la vittoria del Napoli contro l’Atalanta di domenica pomeriggio, la Juventus stasera deve battere il Genoa per restare a un punto di distanza dalla testa della classifica. Nonostante la sosta invernale di due settimane, Allegri ha ancora diversi giocatori infortunati, tra cui i titolari Dybala, Cuadrado, Buffon e Marchisio. Il Genoa di Davide Ballardini invece arriva alla partita di stasera dopo quattro risultati utili consecutivi che hanno portato la squadra fuori dalla zona retrocessione. Per la partita di oggi ha a disposizione l’intera rosa, ad eccezione del terzino Ervin Zukanovic, fuori per infortunio.

Le probabili formazioni di Juventus-Genoa

Juventus (4-3-3) Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic

Genoa (3-5-2) Perin; Rossettini, Spolli, Izzo; Rosi, Rigoni, Bertolacci, Cofie, Laxalt; Pandev, Taarabt

Dove vedere Juventus-Genoa in streaming e in diretta tv

Juventus-Genoa verrà trasmessa da Sky su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Sarà trasmessa anche da Mediaset Premium, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.