Lo shutdown del governo degli Stati Uniti sta per finire

Il Senato degli Stati Uniti ha votato per mettere fine allo “shutdown”, cioè all’interruzione dei finanziamenti per tutti i servizi statali, raggiunta venerdì scorso a causa del mancato accordo tra Democratici e Repubblicani su una legge per stabilire le destinazioni del budget federale. I senatori Democratici hanno accettato di votare una legge che finanzi il governo fino all’8 febbraio, in cambio della promessa dei Repubblicani di occuparsi dei cosiddetti “dreamers”, circa 700mila immigrati irregolari arrivati negli Stati Uniti da bambini, portati dai propri genitori, che erano protetti da un programma dell’amministrazione Obama, il DACA (“Deferred Action for Childhood Arrivals”), che Trump aveva deciso di cancellare lo scorso settembre.

Era il punto su cui i Democratici insistevano da giorni, e intorno al quale si erano concentrate delle intense trattative con i Repubblicani, complicate da un’iniziale rifiuto di entrambe le parti al compromesso e dalle accuse reciproche di avere causato lo shutdown. La chiusura del governo è però un evento che ha delle gravi conseguenze sull’economia dello stato e sulla vita quotidiana dei cittadini, ed entrambi i partiti erano interessati a riaprire i finanziamenti il prima possibile.

Dei 100 senatori, 81 hanno votato a favore del disegno di legge. Ora perché lo shutdown finisca davvero anche la Camera dei rappresentanti dovrà votare il disegno di legge, ma è un passaggio soprattutto formale: il leader dei Democratici al Senato Chuck Schumer ha assicurato dicendo che lo shutdown finirà entro poche ore.

Cos’è lo shutdown e come ci si era arrivati

Tutte le attività del governo federale statunitense richiedono dei fondi garantiti ogni anno dal Congresso con una legge. Il budget del governo si era già esaurito diverse settimane fa, ma in mancanza di un accordo politico si era andati avanti con delle estensioni temporanee, fino ad arrivare alla scadenza del 19 gennaio, quando lo shutdown era cominciato: non succedeva dal 2013. Giovedì la Camera aveva approvato una legge di finanziamento della durata di un mese, che i Democratici al Senato avevano però da subito detto di non volere, perché non soddisfaceva le loro richieste sulle questioni relative all’immigrazione. Per questo non avevano votato in favore al Senato, bloccando la proroga dei finanziamenti statali e causando la “chiusura” del governo.