Cosa c’è stasera in TV

Troverete molti classici della programmazione della domenica sera, come Che tempo che fa, Amore Criminale e Non è l’arena di Massimo Giletti. Per quanto riguarda i film invece ce n’è uno con Nicolas Cage che probabilmente avete già visto, uno che fa parte di una saga in cui recita Jennifer Lawrence e Django di Quentin Tarantino.

Rai 1

20.35 – Che tempo che fa: il talk show condotto da Fabio Fazio — con Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto – dove stasera saranno ospiti tra gli altri l’ex tennista Boris Becker e Fabio Rovazzi. Ci saranno anche l’attore Sergio Castellitto e Caterina Chinnici, la magistrata figlia di Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia nel 1983: Castellitto lo interpreta nel film per la tv È così lieve il tuo bacio sulla fronte, che andrà in onda il 23 gennaio.

Rai 2

21.05 – N.C.I.S.: serie tv americana sulle attività dell’agenzia della Marina degli Stati Uniti che si occupa dei casi investigativi che riguardano la Marina e il corpo dei Marines. Un classico di Rai 2.

21.50 – Bull: due episodi della serie tv americana liberamente ispirata alla vita del presentatore televisivo Phil McGraw. Il protagonista, Jason Bull, è il capo di una società che analizza i giurati di un processo per elaborare strategie di difesa vincenti, in modo da aiutare gli avvocati difensori a vincere i processi, più o meno la cosa che faceva McGraw.

Rai 3

20.30 – Le ragazze del ’68: programma che racconta la storia di dodici donne che hanno vissuto il ’68 e che a quel tempo avevano più o meno vent’anni.

21.30 – Amore criminale: la nuova stagione del programma che racconta storie di violenze sulle donne, condotto quest’anno da Veronica Pivetti.

Rete 4

21.15 – The Family Man: film uscito nel 2000 con protagonista Nicolas Cage, che interpreta un ricco banchiere che rivive la sua vita come se 13 anni prima si fosse sposato con la fidanzata di allora.

Canale 5

21.10 – Liberi Sognatori – A testa alta, Libero Grassi: un film per la tv in cui Giorgio Tirabassi interpreta Libero Grassi, un imprenditore palermitano che si rifiutò di pagare il pizzo e denunciò il clan che gli aveva intimato di farlo.

Italia Uno

21.20 – Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte I: terzo film della serie tratta dai romanzi di Suzanne Collins, in cui la protagonista è Jennifer Lawrence.

La7

20.30 – Non è l’Arena: il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti. Tra le altre cose questa sera si parlerà della proposta del segretario della Lega Nord Matteo Salvini di regolamentare la prostituzione e riaprire le cosiddette case chiuse.

TV8

21.15 – Django Unchained: film del 2012 di Quentin Tarantino, ambientato nel sud degli Stati Uniti, due anni prima dell’inizio della Guerra Civile. Racconta la storia di uno schiavo, Jamie Foxx, che viene liberato e assoldato da un cacciatore di taglie, Christoph Waltz, che diventa il suo maestro. Nel film c’è anche Leonardo DiCaprio.

Rai 4

21.03 – Dark places – Nei luoghi oscuri: è un film del 2015 con Charlize Theron che interpreta la sopravvissuta al massacro della sua famiglia di cui venne accusato il fratello maggiore. Molti anni dopo incontra un gruppo di ex investigatori e poliziotti impegnati a riaprire casi misteriosi.

Iris

20.59 – Il burbero: film con Adriano Celentano che interpreta un avvocato burbero che aiuta una donna sposata con un delinquente a liberarsi del marito.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 — L’ora Legale

Sky Cinema Family

21.00 — Una spia al liceo

Sky Cinema Max

21.00 — Robin Hood principe dei ladri