Le partite e la classifica della 21esima giornata di Serie A

Tra oggi e domani si giocherà la 21esima giornata di Serie A, che comincerà alle 12.30 con Atalanta-Napoli, una delle più interessanti e probabilmente più divertenti: le due squadre sono quelle più in forma del campionato, e che esprimono il gioco più divertente. Alle 15 si giocheranno altre sei partite, tra cui Lazio-Chievo e Sampdoria-Fiorentina, importanti per vedere se la Lazio continuerà a rimanere nella stessa zona di classifica di Inter e Roma, e se la Sampdoria manterrà il suo sesto posto in classifica. Alle 18 ci sarà Cagliari-Milan, mentre stasera si giocherà la partita più importante della giornata, tra Inter e Roma, terza e quinta in classifica separate da soli 3 punti. La Juventus giocherà lunedì sera, contro il Genoa.

Le partite della 21esima giornata di Serie A:

Domenica 21 gennaio

Atalanta-Napoli (ore 12.30)

Verona-Crotone (ore 15)

Sassuolo-Torino (ore 15)

Lazio-Chievo (ore 15)

Sampdoria-Fiorentina (ore 15)

Bologna-Benevento (ore 15)

Udinese-SPAL (ore 15)

Cagliari-Milan (ore 18)

Inter-Roma (ore 20.45)

Lunedì 22 gennaio

Juventus-Genoa (ore 20.45)

La classifica aggiornata della Serie A:

Napoli 51

Juventus 50

Inter 42

Lazio 40*

Roma 39*

Sampdoria 30*

Atalanta 30

Udinese 28*

Fiorentina 28

Torino 28

Milan 28

Bologna 24

Chievo 22

Genoa 21

Sassuolo 21

Cagliari 20

SPAL 15

Crotone 15

Verona 13

Benevento 7