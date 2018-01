Le previsioni del tempo per domani, lunedì 22 gennaio

Domani arriverà la neve: è prevista abbondante in Valle d’Aosta e in serata sui rilievi abruzzesi. Per il resto, al nord sarà nuvoloso quasi ovunque per tutto il giorno; al centro sarà sereno in mattinata, con aumenti di nuvolosità a partire dal pomeriggio; al sud la giornata inizierà nuvolosa e poi andrà migliorando. Le temperature caleranno parecchio sulle Alpi centro-orientali e in molte regioni, come la Liguria, l’Emilia-Romagna, la Sicilia settentrionale e le regioni del centro e del sud. Aumenteranno in Valle d’Aosta e sulle Alpi occidentali e resteranno stabili altrove.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.