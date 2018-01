La Domenica sportiva

Tra le notizie di sport di questa settimana c’è stata la fine del Rally Dakar, vinto per la seconda volta dallo spagnolo Carlos Sainz, nella categoria delle auto. A Melbourne sono continuate invece le partite dell’Australian Open, e la notizia per l’Italia è la qualificazione agli ottavi di finale di Fabio Fognini. A Cortina d’Ampezzo invece si è conclusa la carriera della sciatrice statunitense Julia Mancuso, che per la sua ultima discesa (la 399esima della sua carriera) ha deciso di indossare un costume da Wonder Woman. La gara di discesa libera è stata vinta però da Sofia Goggia, mentre al secondo e terzo posto sono arrivate rispettivamente Lindsey Vonn e Mikaela Shiffrin, tutte e due sciatrici statunitensi.