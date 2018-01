Come vedere Inter-Roma, in tv o in diretta streaming

Questa sera alle 20.45 si gioca Inter-Roma, la partita più importante e attesa della 21esima giornata di Serie A. Roma-Inter si giocherà allo Stadio San Siro, e sarà arbitrata da Davide Massa. Inter e Roma erano partite benissimo all’inizio del campionato, dando l’impressione di potersi giocare la vittoria dello Scudetto: ma nelle ultime settimane del 2017 le loro prestazioni sono peggiorate, ridimensionando gli obiettivi. Ora sono terza e quinta, a 42 e 39 punti, ma separate nettamente da Juventus e Napoli, capoliste (ma la Roma ha una partita in meno).

L’Inter non vince in campionato da cinque partite, e ultimamente segna pochissimo: la sua dipendenza dalle prestazioni di Mauro Icardi e Ivan Perisic è diventata ancora più evidente nelle ultime settimane. La Roma ha perso tre delle ultime quattro partite che ha giocato, e negli ultimi giorni la squadra è stata disturbata da voci di calciomercato che parlavano delle cessioni di Radja Nainggolan e Edin Dzeko. Si affrontano quindi due squadre che stanno sbandando da un po’ di tempo, ma comunque entrambe con giocatori di grandi qualità, e pressoché appaiate in classifica.

Le probabili formazioni di Inter-Roma:

INTER (4-2-3-1): Handanovic, Cancelo, Skriniar, Miranda, Santon; Vecino, Gagliardini; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi.

ROMA (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Florenzi, Dzeko, El Shaarawy.

Dove vedere Inter-Roma in streaming e in diretta tv:

Inter-Roma verrà trasmessa da Sky su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Inter-Roma sarà trasmessa anche da Mediaset Premium, su Premium Sport e Premium Sport HD o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.