Carlos Sainz ha vinto il Rally Dakar 2018

Il pilota spagnolo Carlos Sainz ha vinto il Rally Dakar nella categoria auto. Per lui si tratta del secondo successo nella corsa rallistica più famosa al mondo, dopo quello ottenuto nel 2010. Sainz, che ha corso a bordo di una Peugeot 3008 DKR, ha completato le 14 tappe della corsa in 49 ore, 16 minuti e 18 secondi, con un vantaggio di più di 40 minuti sul secondo classificato, il qatariota Nasser Al-Attiyah. Nelle altre gare del Rally Dakar l’austriaco Matthias Walkner ha vinto nella categoria moto, il cileno Ignacio Casale nella categoria quad, e i russi Eduard Nikolaev, Evgeny Yakovlev e Vladimir Rybakov in quella riservata ai camion.