Serie A: come vedere Atalanta-Napoli in streaming o in TV

Atalanta-Napoli è la prima partita di oggi del campionato di Serie A e si giocherà oggi alle 12.30 allo stadio “Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo. La partita, che sarà diretta dall’arbitro Daniele Orsato, vedrà le due squadre affrontarsi di nuovo a poche settimane di distanza dalla partita di Coppa Italia in cui l’Atalanta ha battuto il Napoli per 2 a 1, eliminandolo dalla competizione. In quell’occasione si discusse molto della decisione dell’allenatore Maurizio Sarri di non far giocare molti dei giocatori titolari per dare spazio alle riserve meno utilizzate durante la stagione. Oggi, invece, il Napoli schiererà la sua formazione migliore: ma non sarà facile lo stesso, viste le recenti ottime prestazioni della squadra allenata da Gasperini. Al momento il Napoli è primo in classifica, ma ha un solo punto di vantaggio sulla Juventus, che giocherà lunedì sera contro il Genoa.

Atalanta-Napoli: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola; Ilicic, Gomez; Cornelius

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Zielinski; Insigne, Mertens, Callejon

Dove vedere Atalanta-Napoli in streaming e in diretta tv:

Atalanta-Napoli verrà trasmessa da Sky su Sky Calcio 1 e Sky Supercalcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Atalanta-Napoli sarà trasmessa anche da Mediaset Premium, su Premium Sport e Premium Sport HD o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.