Le previsioni del meteo per domani, domenica 21 gennaio

La giornata di domani non sarà particolarmente bella né adatta alle gite della domenica. In generale, farà ovunque abbastanza brutto in mattinata, poi migliorerà nelle ore centrali e peggiorerà di nuovo in serata.

In Valle d’Aosta e sulle Alpi le nuvole saranno diffuse e compatte, ed è probabile che nevicherà parecchio. Sul resto del nord il cielo sarà abbastanza sereno a metà giornata, mentre verso sera aumenteranno le nuvole nella zona tra Liguria ed Emilia-Romagna e nel Triveneto. Al centro e sulla Sardegna il cielo sarà coperto nella prima mattinata e poi andrà migliorando in giornata, con successivi annuvolamenti nel sud della Sardegna e sull’Abruzzo in serata. Anche al sud, al mattino, ci saranno nuvole e possibili piogge sulle coste tirreniche di Campania, Basilicata e Calabria. Verso sera il tempo dovrebbe migliorare quasi ovunque.

La mappa arriva dal sito dell'Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.