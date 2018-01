11 persone sono morte in un incidente stradale che ha coinvolto un pullman in Turchia

Undici persone sono morte in un incidente stradale nel nord-ovest della Turchia, nella provincia di Eskişehir: si trovavano a bordo di un pullman e stavano partecipando a una vacanza sugli sci organizzata da una scuola di Ankara. Quarantasei persone sono state ferite nell’incidente. Il pullman era diretto a Uludag, una località sciistica vicina a Bursa. Non è chiaro il motivo per cui il pullman sia uscito di strada andando contro agli alberi oltre il bordo della strada, visto che le condizioni del manto stradale erano buone e non c’era ghiaccio né acqua. I due autisti del mezzo, solo lievemente feriti, sono stati arrestati ed è stata aperta un’indagine sulle cause dell’incidente.