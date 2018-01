Cosa c’è stasera in TV

Dal punto di vista televisivo, questo sabato sera sarà uno come tanti, con un assortimento vario di film e appuntamenti fissi di vario genere. La cosa più nuova la troverete su Rai 3, dove continuerà la serie La linea verticale con Valerio Mastandrea. Altrove troverete commedie, come Si accettano miracoli, un film di animazione e un paio di thriller tutt’altro che famosi. Poi, per gli affezionati, ci sono sempre l’ispettore Barnaby e Maria De Filippi.



Rai 1

21.25 – Si accettano miracoli: è una commedia con Alessandro Siani e Fabio De Luigi. Siani interpreta un manager che viene licenziato: avendo reagito in modo violento alla notizia, viene obbligato a svolgere un periodo di servizi socialmente utili in un borgo molto piccolo dove suo fratello, De Luigi, fa il parroco.



Rai 2

21.20 – N.C.I.S.: è la serie statunitense sulla squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service (NCIS), con sede a Washington e che indaga soprattutto sui reati in cui sono coinvolti membri della marina.

⚠ Serata da non perdere dedicata alle #serietv! Alle 21.05 l’episodio “Malvivente” di @NCIS_CBS, a seguire @BullCBS 2^ stagione con l’ep. “L’eccezione alla regola” e per concludere il finale di stagione di @Elementary_CBS “Ferisci me, ferisco te” in prima visione assoluta pic.twitter.com/VH736DnB3I — Rai2 (@RaiDue) January 20, 2018



Rai 3

20.30 – La Linea Verticale: due nuove puntate della serie Rai in cui il protagonista è Valerio Mastandrea. Si svolge quasi tutta in un ospedale in cui il personaggio di Mastandrea viene ricoverato dopo aver scoperto di avere un tumore (non vi fate l’idea sbagliata: si ride anche, come avevamo spiegato qui).



Rete 4

21.15 – End of a gun: è un film con Steven Seagal, e questo dovrebbe bastarvi: ma è uscito nel 2016, e non negli anni Novanta come la maggior parte dei suoi film.



Canale 5

21.10 – C’e’ posta per te: lo storico programma condotto da Maria De Filippi



Italia 1

21.10 – L’Era Glaciale 2: il disgelo: il secondo dei film di animazione in cui sono protagonisti gli animali preistorici Sid, Manfred, Diego: in questo episodio i ghiacci si stanno sciogliendo e gli animali sono costretti a trovare una via per non essere sommersi dall’acqua.



La7

21.20 – L’ispettore Barnaby: due episodi della serie tv poliziesca britannica. È ambientata nell’immaginaria contea di Midsomer Mallow dove avvengono strane vicende: a indagare sono l’ispettore John Barnaby e il suo collega Charlie Nelson.



TV 8

21.15 – Seduzione fatale: è film uscito per la tv nel 2016. Come genere è un thriller, e la storia è quella di una donna che sta per sposarsi, ma che durante il suo addio al nubilato tradisce il futuro marito con un barista, che decide di andarla a cercare e impedirle di sposarsi.



Rai 4

21.05 – Gomorra 2: quinto e sesto episodio della seconda stagione della serie ispirata all’omonimo romanzo di Roberto Saviano. Su Sky Atlantic sono stati appena trasmessi gli episodi della terza stagione.

#GomorraLaSerie: continua la SECONDA STAGIONE con gli episodi 5 e 6, stasera alle 21:00 pic.twitter.com/gJEhE76gFF — Rai4 (@RaiQuattro) January 20, 2018



Iris

21.00 – Il tocco del male: è un thriller del 1997 con Denzel Washington e Donald Sutherland. È ambientato a Philadelphia, e Washington interpreta un investigatore che si ritrova ad avere a che fare con un demone.

Sky Cinema Uno

21.15- Unstoppable – Fuori controllo

Sky Cinema Cult

21.00- The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo

Sky Cinema Max

21.00 – Morgan