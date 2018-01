La domanda di ogni storia d’amore, prima o poi

Lucio Battisti, “Una”, Amore e non amore, 1971

«Tu non sei molto bella

e neanche intelligente

ma non t’importa niente

perché tu non lo sai.

Tu vivi per ballare sei in cerca dell’amore

ma quale, quale amore ancora non lo sai.

Io ti apro il mio cuore

tu fai finta di ascoltare

ed intanto guardi in giro vuoi qualcosa da mangiare.

Ma perché proprio tu

proprio tu nella mia vita

che con te prima ancor di cominciare è già finita.

Ma perché proprio tu

proprio tu con quella faccia è possibile che mi piaccia Una come te.

Io cercavo Una ragazza

con un fiore nei capelli

tu sorridi a brutti e belli

e un giardino in testa hai.

Ti accontento in ogni cosa

tutto ciò per Una rosa

che non ha nessun profumo

che è di plastica oramai.

Io ti apro il mio cuore

tu fai finta di ascoltare

ed intanto guardi in giro

vuoi qualcosa da mangiare.

Ma perché»