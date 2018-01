Cosa c’è stasera in TV

Se non avete cose da fare in giro, stasera, la tv potrebbe non essere di compagnia. Su Rai Uno c’è un programma che potrebbe farvi sentire molto stupidi – o molto intelligenti, secondo come va – mentre non mancano i soliti talk show con i politici, se il genere vi appassiona. Capitolo film: lo avete visto quello di Pif, La mafia uccide solo d’estate? Se no, stasera potete recuperare. Altrimenti potete scegliere se consegnarvi a Nicolas Cage, oppure a Luca e Paolo, oppure a Benedict Cumberbatch. Fate voi.

Rai Uno

21.25 – Superbrain. Le super menti: programma condotto da Paola Perego con Paolo Bonolis, Valeria Marini e Francesco Giorgino. Cinque persone con supposte notevoli capacità mentali – non quelli che abbiamo appena citato – si sfideranno tra loro e verranno giudicate.

Rai Due

21.20 – Kronos: nuovo programma di approfondimento politico condotto da Annalisa Bruchi e Giancarlo Loquenzi.

Dal 2012 a oggi in Itala sono fallite settantasei mila aziende: l'abbiamo raccontato a Kronos, il tempo della scelta, il nuovo programma di informazione politica di Rai2. Servizio di @AlessiaBallanti​. #Kronos: stasera, alle 21:20 pic.twitter.com/PnZEem5Ccf — Rai2 (@RaiDue) January 19, 2018

Rai Tre

21.15 – La mafia uccide solo d’estate: è il primo film del conduttore e autore televisivo e radiofonico Pif. Ha per protagonisti lo stesso Pif e Cristiana Capotondi, è una commedia drammatica ambientata a Palermo, e racconta con toni ironici e qualche volta paradossali il periodo che va dagli anni Settanta ai primi anni Novanta, la stagione più violenta di Cosa Nostra.

Rete 4

21.20 – Quarto grado: programma di approfondimento dedicato alla cronaca nera, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Stasera si parlerà dell’omicidio di Noemi Durini.

Canale 5

21.40 – Immaturi: seconda puntata di una nuova fiction con Ricky Memphis, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Sabrina Impacciatore ispirata ai film di Paolo Genovese. In otto puntate racconterà la storia di un gruppo di quarantenni costretto, dopo vent’anni, a tornare sui banchi di scuola perché il ministero della Pubblica Istruzione ha annullato il loro esame di maturità.

Italia Uno

21.15 – Hercules – La leggenda ha inizio: film del 2014 sul famoso eroe (e semidio, essendo figlio di Zeus) dell’antica Grecia. La trama segue l’esilio di Hercules e la sua successiva ricerca di vendetta.

La 7

21.10 – Propaganda Live: il solito programma a metà fra satira e approfondimento di Diego Bianchi/Zoro.

Stasera a #propagandalive: Paolo Virzì, Gipi, Memo Remigi e Andrea Purgatori. Reportage, notizie, disegni, musica e tanto altro ancora,

dalle 21.10 su @La7tv. pic.twitter.com/4WCsALlxfm — Propaganda Live (@welikeduel) January 19, 2018

TV8

21.25 – Dance Dance Dance: seconda stagione del talent show sulla danza condotto da Andrea Delogu con l’aiuto dei quattro giudici Luca Tommassini, Vanessa Incontrada, Daniel Ezralow e Deborah Lettieri.

Lasciatevi finalmente conquistare dal ritmo di #DDDance 💃🕺

Questa sera alle 21:15 in prima visione in chiaro al tasto 8 del telecomando 📺 pic.twitter.com/mtA1Tf9jkn — TV8 (@TV8it) January 19, 2018

Nove

21.30 – Fratelli di Crozza. Il meglio: una raccolta di alcuni dei migliori momenti del programma di Maurizio Crozza.

Fate come #CrozzaCrocetta, amate il bello e venite sul @nove alle 21.25: ci sono i migliori #FratelliDiCrozza! pic.twitter.com/sMnm0btyKf — Fratelli di Crozza (@fratellicrozza) January 19, 2018

Rai 4

21.00 – Criminal Minds: i primi tre episodi della decima stagione della serie tv sul lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI specializzati in serial killer.

#CriminalMinds: comincia questa sera una nuova avvincente avventura con i criminologi più cool della tv. Episodi 1-2-3 della DECIMA STAGIONE, alle 21:00. pic.twitter.com/SKKgcL68IV — Rai4 (@RaiQuattro) January 19, 2018

Iris

21.00 – Bangkok Dangerous – Il codice dell’assassino: film d’azione del 2008 con Nicolas Cage, che interpreta un assassino che durante una missione in Thailandia comincia a mettere in discussione le sue scelte di vita.

Rai Movie

21.10 – The Imitation game: film che racconta la vita del matematico inglese Alan Turing e dei suoi successi nel decrittare i codici usati dalle forze armate naziste durante la Seconda guerra mondiale. Il film racconta anche degli anni successivi alla guerra: per esempio del periodo durante il quale Turing fu condannato per atti osceni dopo avere ammesso di intrattenere relazioni omosessuali. Il film è diretto da Morten Tyldum e interpretato da Benedict Cumberbatch, nel ruolo di Turing, e da Keira Knightley, che interpreta Joan Clarke, un’analista e amica di Turing.

Sky Cinema Family

21.00 – L’arca di Noè

Sky Cinema Cult

21.00 – The Believer

Sky Cinema Uno

21.15 – Qua la zampa!

Se siete arrivati fino a questa pagina siete proprio disperati. Provate con Netflix.