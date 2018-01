L’orologio astronomico di Praga è stato fermato per una delicata riparazione

La scorsa settimana l’orologio astronomico di Praga, uno dei più famosi simboli della città, che dal 1410 è funzionante e si trova nella Piazza della Città Vecchia, è stato fermato per un lavoro di riparazione: non è la prima volta, ma questa è la riparazione più ambiziosa da molti anni perché prevede la sostituzione di alcuni meccanismi in metallo aggiunti in epoca recente con gli equivalenti in legno del progetto originale. Se ne occuperà Petr Skala, orologiaio 71enne di Praga. I lavori di Skala dureranno fino a fine agosto e prevedono anche dei restauri esterni, per riportare statue e colori alla loro versione originale.