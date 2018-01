Le previsioni meteo per domani, sabato 20 gennaio, dicono che nel Nord Italia ci saranno nubi a est e neve a ovest, sopra gli 800 metri di quota. Altrove la giornata comincerà con un’altra bella mattinata di sole, ma con il passare delle ore arriveranno nuvole e – in Liguria – piogge. Anche nelle altre parti d’Italia il tempo cambierà nel pomeriggio rispetto al mattino: al Centro il cielo passerà da essere sereno a coperto, e in Sardegna, Toscana e Lazio ci si aspettano rovesci. Al Sud sarà il contrario: le nuvole dense di inizio giornata finiranno per diradarsi.

Visto che domani comincerà il weekend, è facile che molti di voi abbiano in programma delle gite fuori porta. Dovete sapere due cose: la prima è che le temperature sono in generale aumento, e la seconda è che qui c’è una lista di posti speciali che forse stanno a due ore di auto da casa vostra. Qualche idea per tutti gli altri: potrete stare a casa a leggere un libro tra quelli del catalogo Adelphi, visto che sono in sconto del 25 per cento. E, per i più pigri, c’è sempre Netflix.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.