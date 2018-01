Come funziona WhatsApp Business, da oggi disponibile in Italia

WhatsApp, la popolare applicazione di messaggistica di proprietà di Facebook, ha presentato oggi una nuova app chiamata WhatsApp Business. A differenza dell’app che si usa normalmente, questa è stata pensata specificamente per le attività commerciali, che ora avranno uno spazio dove interagire con i propri clienti e potranno separare i messaggi personali da quelli di lavoro. L’app è disponibile in Italia, Indonesia, Messico, Regno Unito e Stati Uniti, e si può scaricare al momento solo dal Google Play Store.

All’app si potrà associare sia un numero di telefono mobile che fisso, e per ogni azienda verrà attivato un account business verificato che la renderà riconoscibile a chi la contatta. Inoltre ogni attività potrà inserire nel proprio profilo la descrizione dell’attività, indirizzo fisico, email e sito web, potrà ricevere dati statistici sull’utilizzo dell’app (come il numero di messaggi letti) e impostare risposte rapide automatiche e messaggi di benvenuto e di assenza. Per chi utilizza la solita app di WhatsApp non cambia nulla: non bisogna scaricarne una nuova per interagire con le aziende (e bloccarne i numeri, nel caso).